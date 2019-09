Drie doden na neerstorten van gondel bij onderhoud aan Duitse zendmast

Volgens de eerste berichten stortte de gondel vanochtend bij het zendstation Hoher Meissner in de buurt van de stad Hessisch Lichtenau neer. De hulpdiensten kwamen direct ter plaatse, waarna de omgeving werd afgezet. De oorzaak van het ongeval wordt nog onderzocht.



Het station is belangrijk voor de Hessische Rundfunk (HR), de publieke omroep van de deelstaat. Het zendstation staat in het middelgebergte Hoher Meissner, dat ruim 30 kilometer ten zuidoosten van Kassel ligt. Het station werd in 1955 door de Hessische Rundfunk in gebruik genomen en heeft meerdere masten.



Nieuwssite Hessenschau meldt dat het onderhoud aan de toren tot eind september duurt. Afgelopen vrijdag is een bedrijf, in opdracht van HR, begonnen met de installatie van een nieuwe antenne. Of het ongeval daarmee samenhangt, is vooralsnog onduidelijk. De zender spreekt van een ‘tragisch ongeval’.