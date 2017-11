Drie gewonden nadat man op studenten Zuid-Frankrijk inrijdt

Een van de slachtoffers, een 23-jarige vrouw, is er ernstig aan toe. De andere gewonden, een 23-jarige man en een 22-jarige vrouw, liepen lichte verwondingen op. De bestuurder werd direct aangehouden.



De aanrijding gebeurde omstreeks 16.00 uur voor de Saint-Exuperyschool, een instelling voor middelbaar onderwijs. Drie Chinese studenten raakten gewond, aldus de politie tegen Franse media.



De verdachte is eerder met de politie in aanraking geweest, en staat bekend wegens het plegen van kleine vergrijpen. Hij is tien keer veroordeeld. De man zou psychische problemen hebben.



De politie van Toulouse onderzoekt de zaak. Hoewel het erop lijkt dat de bestuurder opzettelijk handelde, is nog onduidelijk of het om een terroristische daad gaat.