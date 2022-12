Drie jongens (8, 10 en 11 jaar) overleden na val in bevroren meer in Engeland

Drie jonge kinderen (8, 10 en 11 jaar) zijn in Engeland overleden nadat ze in een bevroren meer waren gevallen. Een andere kind (6 jaar) verkeert in kritieke toestand. Het drama deed zich zondagmiddag voor in Solihull, een stad ten zuidoosten van Birmingham.

Volgens getuigen waren de kinderen op het ijs van een meer aan het spelen toen ze in het water vielen. De slachtoffertjes werden door de hulpdiensten uit het ijskoude water gehaald en onmiddellijk gereanimeerd.

Ze werden in kritieke toestand overgebracht naar twee verschillende ziekenhuizen in Birmingham. De drie jongens overleden in het ziekenhuis, bevestigde de politie aan Britse media. Het is niet duidelijk hoe lang de vier kinderen precies in het water hebben gelegen.

Mogelijk zijn er nog meer slachtoffers te betreuren, aangezien de hulpdiensten bij aankomst te horen kregen dat er een zestal personen in het water terechtgekomen waren in Barbs Mills Park. Er wordt daarom verder gezocht in het meer.

Hartstilstand

De hulpdiensten werden zondag rond 14.30 uur (lokale tijd) gebeld. Zondagavond had de plaatselijke brandweercommandant, Richard Stanton, al gewaarschuwd dat ‘gezien de temperatuur in het water, de leeftijd van de jongens en de tijd die ze erin doorbrachten, het niet langer een reddingsoperatie was, maar meer het bergen van de lichamen’.

Een politieagent die ter plaatse was toen de jongens uit het water werden gehaald, raakte licht onderkoeld en ook naar het ziekenhuis gebracht.

Het Verenigd Koninkrijk heeft al enkele dagen te maken met bijzonder intense kou, waarbij de temperatuur daalde tot -15,6 graden Celsius in Braemar, Centraal-Schotland.

