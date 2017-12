Drie maanden na orkaan Irma is toerist terug op Sint-Maarten

De toerist is terug op Sint-Maarten. Sinds vorige week stoppen cruiseschepen in de haven van Philipsburg, maar terwijl hun passagiers vakantie vieren op de opgeknapte boulevard leven veel eilandbewoners nog in diepe ellende. Duizenden mensen hebben nog geen dak boven hun hoofd, sommigen nog steeds geen water en elektriciteit.