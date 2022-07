Drie mannen vermist die kind (8) van verdrinkingsnood redden

Woedende betogers stichten brand bij bestorming Libisch parlement

Demonstranten zijn vrijdagavond het Libische parlement in Tobruk binnengedrongen en hebben brand gesticht voor het gebouw. Zij deden dit uit woede over de politieke patstelling in Libië, de corruptie en de verslechterende levensomstandigheden. Op beelden is te zien dat een betoger de weg voor anderen vrijmaakt met een bulldozer.

