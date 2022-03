Drie Nederlanders gehoord over aanslag Bataclan, ze zouden meer weten over wapendeals

VIDEO Nederland­se boeren in Oekraïne: ‘Als wij de bevolking niet meer voeden, kunnen ze niet vechten’

Terwijl veel mensen uit Oekraïne vluchten, blijven de koeien van Nederlandse boeren in het land achter. De dieren moeten worden gemolken, het zaad de grond in. Maar hoe doe je dat als de stroom uitvalt en mannen gaan vechten in het leger? Drie Nederlandse boeren in Oekraïne aan het woord over boeren in oorlogsgebied.

5 maart