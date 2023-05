Drie Nederlanders overleden door lawine in Zwitserse Alpen: ‘Ze waren ervaren klimmers’

Volgens de Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging (NKBV) ging het om ervaren klimmers, die waren opgeleid tot instructeur en berggids. De vereniging spreekt van een groot verlies. ,,Iedere berg heeft een aantal routes, en zij kozen op de Grosshorn voor een uitdagende route. Een serieuze route, maar wel een route met een moeilijkheidsgraad, die royaal binnen hun kennis en kunde ligt", aldus Robin Baks, directeur van de NKBV. ,,Deze alpinisten konden vanwege hun ervaring en opleiding goed de risico’s inschatten. Dat is ook wel gebleken, want ze hebben de top bereikt. Helaas waren ze in de afdaling op de verkeerde plek op het verkeerde moment. Dat is ze fataal geworden.’’



Het nieuws is hard binnengekomen binnen de vereniging: ,,Dit bericht heeft ons diep geraakt. We kennen deze drie alpinisten goed, waardoor dit ongeluk voor onze vereniging erg dichtbij komt. Het gaat om drie zeer betrokken mensen Ze waren ook als instructeur actief, waar ze andere leden hielpen.”