Drie onderzoekers vast in Oostenrijkse grot nadat water onverwacht snel steeg

UPDATE Nederland­se bioloog (65) bij excursie verdronken in Maleisi­sche grot

In Maleisië is de 65-jarige Nederlandse bioloog Peter Hovenkamp verdronken toen een rivier in de grot waarin hij zich vrijdagmiddag bevond, plotseling overstroomde. Dat melden Maleisische media. De gids met wie hij de grot was ingegaan, wordt nog vermist.

13 juli