Drie VN-blauwhelmen in Mali gesneuveld

In Mali zijn al sinds 2014 Nederlandse militairen gelegerd. Er zijn nog circa 250 Nederlandse blauwhelmen gestationeerd en hun hoofdkwartier is in Gao. De gevechten waar de doden en gewonden vandaag zijn gevallen, waren in de streek van Ménaka, circa 250 kilometer en oosten van Gao. De nationaliteit van de omgekomen blauwhelmen is nog niet meegedeeld.

Regelmatig

Medische evacuatie

De missies werden in oktober even stilgelegd voor extra veiligheidscontroles na een vernietigend rapport over het dodelijke mortierongeluk in Mali. Daaruit bleek dat defensie ernstig tekort is geschoten in de zorg voor de veiligheid van Nederlandse militairen in Mali.