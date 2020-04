Dromen van ‘normaal’ boodschappen doen

Nieuwe Labourlei­der wil samenwer­ken met Britse premier Johnson

12:33 De nieuwe leider van de Britse Labourpartij, Keir Starmer, zegt goed te willen samenwerken met de regering-Johnson in de strijd tegen corona. Ook zal hij een eventuele aanscherping van de beperkende maatregelen steunen, zo schrijft hij in een ingezonden stuk in The Sunday Times na zijn verkiezing, gisteren.