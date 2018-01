Dronken vader dwingt zoontjes om uit het raam te springen

Gewonden bij grote brand New York

15:59 Bij een brand in een appartementencomplex in New York zijn dinsdag twaalf mensen gewond geraakt. De brand ontstond rond 5:30 uur 's ochtends, plaatselijke tijd. Tot in de wijde omgeving zijn rookpluimen te zien. Zo'n 150 brandweerlieden zijn ingezet om de brand in het stadsdeel the Bronx te bestrijden.