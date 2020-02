‘Drugsatleet’ Roelf B. weigert te vertellen waar de drie ton aan drugs vandaan komen

Ex-atleet Roelf B. en zijn jeugdvriend Gert-Jan N. werden in augustus opgepakt op het Hongaarse muziekfestival Sziget in Budapest waar zij drugs verkochten. Het tweetal zit vast in Hongarije, wachtend op hun proces dat, zoals het er nu naar uitziet, in mei zal plaatsvinden. ,,Pas dan wordt ook de definitieve beschuldiging vastgesteld”, zegt Ferenc Rab namens het Hongaarse Openbaar Ministerie. ,,Voorlopig zitten zij vast voor grootschalige handel in drugs.”



En dat woord ‘grootschalig’ is van belang. Het brengt Roelf en Gert-Jan, op het oog gewone jongens uit het Groningse Stadskanaal, in grote problemen. Een celstraf van vijf tot twintig jaar past daarbij volgens de Hongaarse wet en zelfs levenslang is mogelijk. Dat laatste is geen onzin, benadrukt Ferenc Rab. ,,Het hangt natuurlijk van de omstandigheden af, of ze een strafblad hebben bijvoorbeeld, maar al is het misschien theorie: ik heb toch graag dat u het opschrijft. Niet om mensen bang te maken, maar om te wijzen op het feit dat het mogelijk is en dat je al zwaar gestraft kan worden voor 500 marihuana-sigaretten.”



Bij Roelf en Gert-Jan vond de politie 6700 xtc-pillen, 128 gram marihuana en 451 voorgedraaide joints. Goed om al snel drie ton mee te verdienen.