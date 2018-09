Drugsbaron mag 25.000 jaar doen over afbetalen geldboete

Een drugscrimineel die in 2016 door het hof in Antwerpen werd veroordeeld tot een boete van 6,4 miljoen euro, mag zijn geldstraf in termijnen van 20 euro per maand afbetalen. Omgerekend heeft hij 25.000 jaar de tijd om het bedrag te betalen.

,,Het innen van geldboetes verloopt over het algemeen zeer dramatisch”, stelt de Belgische advocaat-generaal Hildegard Penne.

België kent daardoor talloze voorbeelden van criminelen die een geldstraf deels ontlopen. Zo mag een andere crimineel zijn boete van 743.000 euro in termijnen van 150 euro per maand afbetalen. Alleen als de man 412 jaar oud wordt, zal zijn schuld aan de Belgische staat volledig zijn afgelost.

Kritiek

Er is al jaren forse kritiek op de slechte inning van geldboetes in België. Daarom kwam de Belgische minister van Justitie met de invoering van het zogeheten strafuitvoeringsonderzoek (SUO).

Als de rechter iemand definitief heeft veroordeeld, start het parket een nieuw onderzoek om het verborgen vermogen op te sporen en in beslag te nemen. De minimumgrens voor zo’n onderzoek ligt op 10.000 euro.

Penne heeft dat SUO-systeem geëvalueerd. ,,Het resultaat is dramatisch slecht”, stelt ze. ,,Van de 153 veroordelingen tot boetes van in totaal 17,2 miljoen euro, was begin dit jaar slechts 1,1 miljoen euro geïnd. Reden: de verdachte was uit het zicht van de belastingdienst.

Penne stelt daarom dat het innen van geldstraffen geen prioriteit is voor de FOD Financiën in Antwerpen. ,,Als Justitie criminelen echt wil raken in hun portemonnee, moet dat gebeuren tijdens het gerechtelijk onderzoek, en niet achteraf na de veroordeling.”

Nederland

In Nederland is dat anders geregeld. Het Centraal Justitieel Incasso Bureau van Nederland heeft 1.250 toezichthouders. De officier van Justitie in Rotterdam kreeg 500.000 euro extra middelen voor zijn Incasso-team, op voorwaarde dat hij in een jaar minstens 1,5 miljoen euro zou binnenhalen. De teller van het team stond halfweg het jaar al op 3 miljoen euro.