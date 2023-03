Drugsoorlog België: man met dezelfde achternaam als bekende drugscrimineel neergeschoten

De drugsoorlog die al maanden in Antwerpen woedt, waarbij ook veel Nederlandse criminelen betrokken zijn, heeft mogelijk opnieuw een onschuldig slachtoffer geëist. De man die woensdag werd neergeschoten is vermoedelijk voor iemand anders aangezien. De politie houdt alle scenario's open en is een groot onderzoek begonnen. De schutter is voortvluchtig.

De 32-jarige Mohammed B. ligt zeer zwaargewond in het ziekenhuis nadat hij woensdag in de Draaiboomstraat werd neergeschoten. Dat gebeurde terwijl hij samen met een familielid op straat was. Een voorbijganger trok uit het niets een wapen en opende het vuur op de man. Volgens mensen uit de buurt werden er minstens drie schoten gelost. De schutter sloeg daarna op de vlucht.

In de straat waar B. woont staat ook een veroordeelde drugscrimineel met precies dezelfde naam ingeschreven. Het gaat om de 43-jarige Mohammed B, de neef van het slachtoffer. B. is een bekende van de politie, maar is inmiddels op vrije voeten.

Het slachtoffer is na de schietpartij door zijn familie naar het ziekenhuis gebracht, bevestigt Wouter Bruyns van de Antwerpse politie. Volgens justitie is hij inmiddels buiten levensgevaar en stabiel. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen binnen welke context de schietpartij zich heeft afgespeeld. ,,Wij onderzoeken of deze schietpartij mogelijk gelinkt is aan het drugsmilieu. Het is maar één van de onderzoekscenario's.”

De andere Mohammed B. bevindt zich regelmatig in de omgeving van de Draaiboomstraat. Zijn ouders wonen op de hoek in een zijstraat. B. baatte vroeger het café Dikke Mee in het Nachtegalenpark uit tot hij verwikkeld raakte in een drugsonderzoek. Dat leverde deze B. een veroordeling tot zes jaar celstraf op. De man vluchtte naar Spanje waar hij eind vorig jaar werd gearresteerd en overgeleverd aan België. Hij zat hier korte tijd in de cel maar werd vrijgelaten in afwachting van zijn proces in beroep.

Drugsoorlog

Rond de Antwerpse haven woedt al meer dan een jaar een drugsoorlog, met aanvallen over en weer van rivaliserende bendes. Zo werd in september een fruitimporteur in de havenstad belaagd met een brandbom. Een 26-jarige man uit Den Haag die door Nederland is overgeleverd heeft daartoe mogelijk opdracht gegeven, zegt het Belgische Openbaar Ministerie. Deze verdachte was volgens justitie ook betrokken bij een aanslag op een huis in het naburige Beveren in juni.

Een Rotterdammer van 27 jaar is overgeleverd wegens zijn mogelijke betrokkenheid bij het gooien van een explosief naar een woning in Deurne in mei. Dat gebeurde vanuit een voorbijrijdende auto. Een 22-jarige Amsterdammer zou een aandeel hebben gehad in een aanval op een restaurant.

In januari van dit jaar bereikte de oorlog een triest dieptepunt toen een 11-jarige meisje werd doodgeschoten in een woning. Het meisje stierf toen de woning onder vuur werd genomen. De daders schoten op een garagepoort, maar daarachter woonden mensen. De 58-jarige vader van het gezin liep lichte verwondingen op. Het parket is een onderzoek naar poging tot moord gestart.

