Druk op Macron neemt toe: mogelijk noodtoestand na extreem geweld

Door het extreme geweld van gisteren in Parijs, heeft president Macron niet meer te maken met alleen Gele Hesjes maar met een Gordiaanse Knoop vol veiligheids-, maatschappelijke en politieke problemen.

Een maand geleden was de wereld nog overzichtelijk voor Emmanuel Macron. Er was een dieselprotest in aankomst. Macron deed wat kleine toezeggingen en hoopte de onrust te sussen. Dat bleek een grove onderschatting.

Het protest van de Gele Hesjes groeide uit tot een nationaal fenomeen. En de onrust bleek veel diepere oorzaken te hebben. Sterker nog: een beerput ging open. De demonstranten beklaagden zich over de dalende koopkracht in het algemeen en over de blindheid van de Parijse elite over hun dagelijkse zorgen.

Volledig scherm Macron tijdens een crisisoverleg zondagmiddag in het Elysee, samen met zijn premier, Edouard Philippe (links). © REUTERS

En de Fransen staan achter de Gele Hesjes. Uit alle peilingen blijkt dat zo’n 70 tot 80 procent van de bevolking de grieven van de demonstranten deelt.

Met de gewelddadigheden van zaterdag is een nieuwe en beslissende fase bereikt. De chaotische taferelen in Parijs hebben bij Macron nu een ingewikkelde kluwen aan problemen op tafel gelegd.

Allereerst is er de veiligheid. Niemand – politici noch bevolking – zit te wachten op nóg een zaterdag waarop Parijs verandert in een anarchistische donkere wolk. Macron zal het geweld moeten beteugelen. ,,We moeten nadenken over maatregelen die we kunnen nemen om te voorkomen dat deze incidenten zich herhalen’', zei een regeringswoordvoerder tegen radiozender Europe 1. Het uitroepen van de noodtoestand wordt overwogen.

Ten tweede is er de maatschappelijke onrust. De president houdt vast aan zijn klimaatbeleid en dieseltax. Maar de druk op hem neemt toe, ook door partijgenoten, om op enigerlei wijze de angel uit het conflict te halen. Als hij de wensen van de Gele Hesjes negeert, negeert hij de zorgen van 70 tot 80 procent van de Fransen, weet hij ook. Macron zal linksom of rechtsom concessies moeten doen.

Volledig scherm Een actievoerder tijdens de grootschalige rellen die Parijs zaterdag in hun greep hielden. © REUTERS

Het laatste dilemma is politiek. Emmanuel Macron - en niemand anders - is degene die de Gordiaanse knoop moet ontrafelen. Het klimaatbeleid komt uit zìjn koker en hij is altijd degene geweest die zei ‘niet te willen buigen’ voor protesten van een minderheid.

Rechts populisme

Maar politici van de oppositie klaar staan om de betogers met Gele Hesjes te omarmen èn voor hun politiek-electorale karretje te spannen. Over zes maanden worden er Europese verkiezingen gehouden. De Franse president heeft zich al vaak bezorgd getoond over de opkomst van het populisme en de populariteit van Marine Le Pen.