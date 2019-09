Drukte bij UFO-meldpunt België over licht in lucht

Een heleboel Gentenaren zagen gisteravond een helder wit en licht schijnend object dat na enige tijd uit elkaar brak of spatte, meldden Belgische media.

Gent is de hoofdstad van de provincie Oost-Vlaanderen, waar in 2018 volgens het meldpunt de meeste UFO-waarnemingen werden gemeld. Het waren er in totaal 179 en dat is maar liefst 33 procent meer dan het aantal meldingen in 2017.