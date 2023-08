Dubbele moordverdachte Sacha C. werd ‘behandeld voor psychische problemen’, moeder reisde naar Italië

Dubbele moordverdachte Sacha C., die in Italië zijn vader en een huisvriend ombracht, werd in Nederland al behandeld voor psychische problemen. Dat heeft zijn moeder de Italiaanse politie laten weten. Zij reisde af naar het land, waar ze in de gevangenis een hartverscheurend weerzien had met haar zoon.

De moeder had de avond voor de dubbele moord nog contact gehad met haar man Chain Fa, die had laten weten dat haar zoon in een kalme gemoedstoestand verkeerde. Niet lang daarna stak Sacha niet alleen zijn vader neer met een keukenmes, maar ook de eigenaar van het Italiaanse huis waar ze verbleven, de Harderwijkse huisarts Bert ter Horst. Beiden overleden, de 21-jarige Sacha ontvluchtte het huis en kon pas dagen na de gruweldaad worden aangehouden.

Sacha’s moeder reisde na het drama af naar Italië. Daar liet ze weten dat haar zoon in Nederland al werd behandeld wegens psychische problemen. C. zou ook hebben geworsteld met problemen in zijn liefdesleven. De moeder vertelde de politie niet te begrijpen wat er is misgegaan, daar in het tweede huis van Ter Horst in Montaldo di Mondovì, waar vader en zoon C. heen waren gegaan voor een vakantie en vooral ook om wat rust te vinden.

‘Ik hou van je’

Inmiddels heeft een eerste hoorzitting plaatsgevonden, zo melden Italiaanse media. Die schetsen ook hoe het weerzien van moeder en zoon in de gevangenis eruit zag. Sacha keek afwezig voor zich uit. Zijn moeder fluisterde hem toe: ‘Ik hou van je’. Haar zoon liet op zijn beurt weten behoefte te hebben aan een knuffel.

Sacha's moeder zei hem niet alleen te zullen laten en naast hem te zullen gaan staan, ook nu hij zich als moordverdachte zal moeten verantwoorden. In de rechtszaak die volgt zal zij zich niet melden als benadeelde partij, ook al is haar man een van de slachtoffers. Het is onduidelijk of C. beseft wat er is gebeurd, en wat hij heeft aangericht, zei C.’s advocaat tijdens de zitting.

Tijdens die hoorzitting bleef C. zwijgen, net zoals hij vlak na zijn arrestatie vragen van een Nederlandse tolk onbeantwoord liet. Hij werd in de boeien geslagen na een zoektocht van meer dan 40 uur door tientallen politiemensen en speurhonden. Ook een helikopter werd ingezet. Voordat hij in de kraag kon worden gevat was de zoon als verdachte al in beeld. Naar nu blijkt ontsnapte hij door zich van een helling te storten, waarbij hij wonderwel niet (ernstig) gewond raakte. Uiteindelijk werd hij slapend aangetroffen, op een bankje bij een kapel.

