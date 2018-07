'Duik die Thaise jongens te wachten staat, is pure horror'

Een reddingsoperatie is uiterst riskant omdat paniek altijd op de loer ligt, weet Jo van Schalen. De gepensioneerde Brabantse duikinstructeur en speleoloog is helemaal niet gerust op een goede afloop. In zijn hoofd zit nog steeds een bloedstollende ervaring, dertig jaar geleden, in een Ardennengrot. Zonder de ervaren grotduiker Henk van Vlimmeren had hij het niet kunnen navertellen. Ook voor Jo was het zijn eerste duik. Omdat hij ‘makkelijker wilde zwemmen’ had hij zich niet al te zwaar uitgelood. Hij legt uit: in een duikerspak zitten luchtbelletjes die je naar de oppervlakte duwen. Dankzij een loodgordel van een aantal kilo’s, afhankelijk van de diepte, kun je net boven de bodem zweven. Met zijn buddy bereikte hij een scherpe rand waarachter nooit iemand was geweest. De gang die volgde werd steeds lager. Met de buik over de vloer gingen ze verder, hun duikflessen tikten tegen het plafond. ,,Je wilt niet dat je fles met een druk van 200 bar dan scheurt. Mijn hart bonkte in mijn lijf.”

Zwevend

Dankzij een steen die hij onderweg in zijn duikpak had gestoken, was hij iets zwaarder en mooi zwevend. Na een meter of tien, twaalf kwamen ze in een open ruimte. ,,Ondanks de lampen kon je geen hand voor ogen zien. Boven ons geen wand, onder ons de vloer, maar links en rechts niets. Bedoeling is dan te gaan verkennen of je in een luchtbel komt. Maar het was mijn eerste duik en ik wilde terug en gaf het teken. We zaten allebei aan een touw. Henk antwoordde 'oké', ik ging alvast.”



Weer terug dus door de smalle passage. Na drie meter viel Jo’s lamp uit. ,,Nou hielp die niet veel, maar zo’n lichtpuntje onder water is een waardevol teken van leven, dus ik wilde hem aan krijgen. Ik gebruikte beide handen om eraan te draaien en wilde verder de gang in. Maar ik botste tegen een wand. Ik zat in een hol waarin ik niet voor- of achteruit kon.”