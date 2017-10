Duikers zoeken bewijs tegen Bende van Nijvel

Op dezelfde plekken is in 1986 ook gezocht naar bewijsmateriaal tegen de zeer gewelddadige roofovervallers. Destijds werd een kogelwerend vest boven water gehaald, munitie en een pistool dat was gestolen van een politieagent. De onderzoeksrechter stelde in 2009 vast dat de voorwerpen, allen nog in goede staat, niet noodzakelijkerwijs door de gezochte bendeleden in 1985 in het kanaal waren gegooid.