Duits regeerakkoord afgerond: SPD, FDP en Groenen eens over klimaatbeleid

De coalitieonderhandelingen tussen sociaaldemocraten (SPD), liberalen (FDP) en Groenen in Duitsland zijn afgesloten. De laatste en grootste horde - het klimaatbeleid - is genomen, melden Duitse media.

De leiders van de drie partijen stellen het regeerakkoord vanmiddag voor aan de Duitse regering. Ze werden het afgelopen nacht eens over de klimaatbescherming. Vanmorgen komt de hoofdonderhandelingsgroep bijeen. Daarna kan het regeerakkoord voltooid en gepresenteerd worden. In dat akkoord moet duidelijk worden dat klimaatbescherming het overkoepelende thema wordt op alle gebieden. Van verkeer, industrie, bouwen en wonen tot landbouw, meldt persbureau DPA op basis van bronnen binnen de Groenen.



Na jaren van stilstand komt er een nieuwe dynamiek om Duitsland op het pad te brengen van de 1,5 graad opwarming zoals voorzien in het Klimaatakkoord van Parijs. Een ‘enorme uitbreiding’ van hernieuwbare energie uit zon en wind moet een snellere kolenuitstap mogelijk maken en wel in 2030. Dat is acht jaar eerder dan de tot nu toe geplande beëindiging van kolengestookte elektriciteitsopwekking in Duitsland. De versnelde uitstap gaat gepaard met miljardensteun aan de kolenregio’s.



Groene stroom

De uitbreiding van de zonne- en windenergie moet het aandeel van de hernieuwbare energie in het elektriciteitsverbruik doen stijgen tot 80 procent in 2030, aldus de Groenen. Dit moet lukken met snellere plannings- en goedkeuringsprocedures, een verplichte installatie van zonnepanelen op nieuwbouw, het beschikbaar maken van twee procent van het landoppervlak voor de uitbreiding van windenergie en vergroten van de capaciteit voor windenergie op zee tot minstens 30 gigawatt in 2030. In dat jaar moet 50 procent van de warmte klimaatneutraal worden opgewekt.

De toekomstige stoplichtcoalitie - vernoemd naar de partijkleuren rood (SPD), geel (FDP) en groen - wil tegen 2030 ook minstens 15 miljoen elektrische auto's op de Duitse wegen brengen. Over ongeveer tien jaar zouden in Duitsland geen voertuigen met fossiele verbrandingsmotoren meer worden toegelaten.

Tot nu toe was het doel van de Duitse politiek om het aandeel van groene stroom in het elektriciteitsverbruik te verhogen tot 65 procent in 2030. Dat aandeel was vorig jaar ongeveer 45 procent. Bij windenergie op zee werd tot nu toe uitgegaan van een een vermogen van 20 gigawatt in 2030.

Ministerposten

De drie partijen zouden het ook al eens zijn over de verdeling van enkele ministersposten. FDP-leider Christian Lindner zou volgens nieuwsmagazine Focus minister van Financiën worden en daarmee de “hoofdprijs” krijgen. De Groenen, die sterker waren bij de verkiezingen, zouden co-voorzitter Robert Habeck aan het hoofd krijgen van een nog op te richten superministerie van economie en klimaat.

Co-voorzitter en kanselierskandidate Annalena Baerbock zou als tweede Groene na Joschka Fischer (1998-2005) het ministerie van Buitenlandse Zaken gaan leiden. De huidige minister van Justitie Christine Lambrecht (SPD) zou het ministerie van Binnenlandse Zaken overnemen.

Goedkeuring partijen

De coalitieonderhandelingen begonnen op 27 oktober nadat de winnaars van de Bondsdagverkiezingen een verkenningsakkoord hadden bereikt. Zo'n 300 politici van de drie partijen onderhandelden in 22 vak-werkgroepen over de verschillende thema’s.

Het regeerakkoord moet nog worden goedgekeurd door de partijen zelf. Bij de FDP gebeurt dat op een speciale partijdag, bij de Groenen in de vorm van een digitale ledenbevraging en de SPD overweegt een ​​extra partijcongres bijeen te roepen. Dat zou kunnen plaatsvinden vlak voor de geplande verkiezing van Olaf Scholz tot bondskanselier in de week van 6 december.

Daarmee komt een eind aan het tijdperk van bondskanselier Angela Merkel. Zij vertrekt na een ambtstermijn van zestien jaar. Merkel kreeg op 26 oktober bij de eerste zitting van de nieuw verkozen Bondsdag haar ‘ontslagbrief’ van bondspresident Frank-Walter Steinmeier, die haar vroeg de regeringszaken voort te zetten tot de verkiezing van haar opvolger.

