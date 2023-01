Duitse (23) zet dood in scène met brute moord op dubbelganger: ‘Bewijs is overweldigend’

Een onschuldige dubbelganger op brute wijze vermoorden om zo je eigen dood in scène te zetten. Het klinkt als een script van een slechte thriller, maar in Duitsland wordt een 23-jarige Iraakse vrouw toch echt van dit gruwelijke plan verdacht. Dat blijkt uit maandenlang onderzoek van het Duitse Openbaar Ministerie.

In de Zuid-Duitse deelstaat Beieren zijn politierechercheurs sinds afgelopen zomer dag en nacht bezig om de raadselachtige moord op een onschuldige vrouw op te lossen. ,,Extreem mysterieus’, noemde de Duitse politie de zaak van een jonge vrouw die dood werd teruggevonden in een auto. Ze was met meer dan vijftig messteken om het leven gebracht.

De politie vermoedde al snel dat het om Shahraban K. ging, een Iraakse schoonheidsspecialiste die sinds een paar dagen als vermist was opgegeven. De vrouw was na een ruzie met haar familie in emotionele toestand vertrokken, waarna niets meer van haar was vernomen. De familie - zeer ongerust - zette daarop een grote zoekactie op touw.

Uiteindelijk was het haar vader die in de auto van zijn dochter een lichaam vond. Hij ging er meteen van uit dat het om zijn kind ging. De gelijkenis met Shahraban was immers treffend. Van de politie moest de familie op afstand blijven terwijl het lichaam uit de wagen werd gehaald. Doordat het om de Mercedes van hun dochter ging, trokken familieleden al snel hun conclusies en begonnen ze met rouwen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Spectaculaire wending

De zaak kreeg echter een bizarre wending toen het autopsieverslag de dag erna binnenkwam. Er ontstond ineens grote twijfel over de identiteit van de dode vrouw. Diezelfde avond verbaasde de politie vriend en vijand door de dood gewaande Shahraban K. te arresteren. Enkele uren later viel een speciale eenheid ook het appartement van een 23-jarige man uit Kosovo binnen. Ook hij werd gearresteerd.

Beiden zitten sindsdien vast op verdenking van moord op de Algerijnse vrouw die sprekend op Shahraban lijkt. Deze vrouw, een beautyvlogger, komt uit Heilbronn in de deelstaat Baden-Württemberg, ongeveer 200 kilometer verderop. ,,Na het onderzoek kan worden aangenomen dat de verdachte vanwege familieruzies is ondergedoken en daarvoor haar eigen dood in scène heeft willen zetten”, zo citeert de Duitse krant Der Spiegel de officier van justitie van Ingolstadt. De verdachten zouden hun slachtoffer via Instagram hebben benaderd en met een smoes hebben opgehaald met hun auto.

Mogelijk levenslang

Eenmaal aangekomen in een stuk bos tussen Heilbronn en Ingolstadt werd de Algerijnse vrouw gevraagd uit te stappen, waarop ze werd doodgestoken. Het moordwapen is niet teruggevonden. ,,Maar het bewijs is overweldigend”, zegt een politiewoordvoerder tegen tabloid Bild. ,,Het slachtoffer werd gedood met meer dan 50 messteken. Haar gezicht was volledig misvormd.”

K. en haar compagnon riskeren volgens de Britse krant The Guardian een levenslange gevangenisstraf. ,,Zo’n zaak krijg je niet elke dag, vooral niet met zo’n spectaculaire wending”, aldus de politiewoordvoerder.