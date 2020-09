Duitse antiquair (71) schiet overvallers van winkel dood

De twee zwaarbewapende mannen probeerden gisteren omstreeks vier uur de winkel in het centrum van Celle te overvallen, maar stuitten binnen op de eveneens gewapende eigenaar, meldt de Cellesche Zeitung . De situatie liep daarna snel uit de hand. De antiquair op leeftijd bedacht zich niet en gebruikte zijn vuurwapen tegen de mannen. Er werden meerdere schoten gelost. Beide mannen werden geraakt, waarbij direct één overvaller om het leven kwam. Zijn zwaargewonde kompaan werd in allerijl naar een ziekenhuis gebracht, maar hulp mocht niet baten. Hij overleed even later. De winkeleigenaar en zijn 72-jarige vrouw, die ook aanwezig was bij de overval, verkeerden in shock na het gebeuren, maar bleven verder ongedeerd.

Gewapende winkeliers

Gewelddadige overvallen op juweliers- en antiekzaken komen in Duitsland regelmatig voor, schrijft de krant Augsburger Allgemeine. Het is daardoor niet ongebruikelijk dat uitbaters zich bewapenen. Dat er doden vallen evenmin. In 2014 kwam in de stad Moers één van twee gemaskerde overvallers om het leven bij de beroving van een juwelier. In 2004 schoot een vrouw een crimineel dood tijdens een worsteling tussen de man en haar echtgenoot.



Net als in Duitsland is het voorhanden hebben van een vuurwapen in Nederland aan strenge regels is gebonden. Toch komt het ook hier voor dat winkeliers zich bewapenen. Een juwelier in Deurne schoot in 2013, na al eerder in 2010 te zijn beroofd, twee overvallers dood. Het kwam de winkeleigenaar op een taakstraf van honderd uur voor verboden wapenbezit te staan. Daarnaast werd hem een voorwaardelijke celstraf van drie maanden opgelegd.