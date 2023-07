Duitse burgemeester: Alles wijst erop dat ‘loslopende leeuwin’ een wild zwijn is

UpdateDe loslopende leeuwin die Duitsland sinds gisteren in de ban houdt is zeer waarschijnlijk een wild zwijn. Dat heeft de burgemeester van Kleinmachnow, een voorstad van Berlijn, vandaag bekendgemaakt tijdens een persconferentie. De zoektocht was al sinds gisterochtend bezig nadat er beelden waren opgedoken van een loslopende ‘leeuw’.

Alles zou er op wijzen dat het afgebeelde dier geen leeuwin is. De welvingen van de rug van het dier dat te zien is op de foto's zouden niet passen bij die van een leeuw, aldus burgemeester Michael Grubert die zijn uitspraken baseerde op de meningen van verschillende experts. Tijdens de persconferentie toonde hij een afbeelding van een leeuw naast de afbeeldingen van de vermeende leeuwin om de verschillen te demonstreren. Zo zou de rug van een echte leeuwin veel minder rond zijn. Op de vraag of de burgemeester echt honderd procent zeker weet dat het niet om een leeuw gaat zei hij: ,,Ik zou mijn hand op het vuur leggen, maar niet in het vuur.”

De zoektocht, die zich concentreerde op enkele voorsteden zuidwestelijk van Berlijn, wordt nu grotendeels afgebroken. Er zou geen gevaar meer zijn voor de bevolking. Grubert verdedigde de grootschalige zoektocht tijdens de persconferentie. Hij zei dat het risiconiveau gisteren en vandaag dusdanig groot was dat de inzet van de politie terecht was.

Gevaarlijk dier

De speurtocht was al sinds donderdagochtend aan de gang. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een korte zoekpauze, maar vrijdag werd de zoektocht hervat met 120 man. De politie riep mensen op het bosgebied ten zuiden van de Duitse hoofdstad te mijden vanwege een ‘gevaarlijk wild dier’.

Dierentuinen en andere erkende organisaties in en rond Berlijn misten geen dieren. De politie deed ook onderzoek naar particuliere eigenaren van wilde dieren.

Wild zwijn

Het dier werd voor het eerst gezien in de nacht van woensdag op donderdag. Direct begon de politie, daarbij ondersteund door pantserwagens, helikopters en drones, honden, jagers en dierenartsen, een zoektocht naar het dier. In de loop van de dag bevestigde de politie dat het vermoedelijk om een loslopende leeuwin zou gaan.

Verschillende keren werden delen van voorsteden in het zuidwesten van de Duitse hoofdstad en rond de grens met de naastliggende deelstaat Brandenburg donderdag afgezet, omdat ooggetuigen het dier zouden hebben gezien of ‘leeuwengebrul’ zouden hebben gehoord. Zo werden de ongeveer 60.000 bewoners van de voorsteden Kleinmachnow, Stahnsdorf en Teltow donderdagochtend vroeg al via sociale media en luidsprekerwagens opgeroepen om hun huis niet te verlaten. Maar steeds liep het spoor naar het loslopende dier dood.

Volledig scherm © ANP / EPA

‘Spannende fase’

Donderdagavond deed de politie opnieuw een melding dat de leeuwin zou zijn gezien in een stuk bos in Kleinmachnow. ,,We zitten in een spannende fase, hij is net gezien”, meldde de politie aan verschillende lokale media. Toch werd ook daar de zoekactie na enkele uren weer afgebroken. Eerder op de dag bleek al dat het nieuws van de loslopende leeuwin de gemoederen in Berlijn flink bezighield. ,,Mijn telefoon staat al heel de dag roodgloeiend”, zei Saidra Schirl, eigenaar van een bloemenkiosk in de wijk Zehlendorf in Berlijn, tegen deze site. ,,Dat het beest nog niet gevonden of neergeschoten is, boezemt mij ergens wel angst in.” Andere inwoners reageerden laconieker. ,,Leeuwin of niet, ik doe gewoon boodschappen”, zei Stephan.

Criminele clan

Ook een bekende criminele clan uit Berlijn was op zoek naar het dier. Firas Remmo, de zoon van de clanbaas, riep zijn Instagramvolgers op om met informatie over de ‘leeuwin’ naar hem te komen. Dan zou hij haar terugbrengen naar haar verblijf ‘voordat een of andere gek haar afknalt.’

Volledig scherm Berlijn riep donderdagochtend 60.000 inwoners op binnen te blijven, omdat er een leeuwin zou loslopen. Het blijkt zeer waarschijnlijk om een wild zwijn te gaan. © Videostill