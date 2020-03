Duitse deelstaten ‘straffen’ burgers met verscherpte maatregelen wegens niet naleven restricties

Negen van de zestien Duitse deelstaten hebben vandaag strengere maatregelen afgekondigd in de strijd tegen het coronavirus. De zuidelijke deelstaat Beieren gaat daarbij het verst, melden Duitse media. In de zwaarst getroffen deelstaat Noordrijn-Westfalen, dat aan Nederland grenst, blijven de al eerder genomen maatregelen van kracht.

De strengere maatregelen zijn volgens de deelstaten nodig omdat veel inwoners zich niet houden aan de eerder opgelegde vrijheidsbeperkingen. Zo moest de politie in de zuidelijke deelstaat Beieren de afgelopen dagen herhaaldelijk uitrukken om een einde te maken aan zogenoemde ‘corona-party’s’ van jongeren. Dit terwijl geadviseerd was afstand te houden en zoveel mogelijk thuis te blijven. Dat was onder andere het geval in Neurenberg en het nabijgelegen Schwabach. In die laatste plaats hadden zo'n 50 jongeren zich verzameld in een skatepark. Op verschillende plaatsen hoestten ze bewust senioren in het gezicht om daarna ‘corona’ te roepen.

Deelstaatpremier Markus Söder (CSU) waarschuwde gisteren al voor strengere maatregelen en die kondigde hij vanmiddag af. Ze gelden met ingang van morgen en voorlopig voor twee weken. Inwoners mogen hun woningen alleen nog voor ‘strikt noodzakelijke doeleinden’ verlaten zoals het doen van boodschappen of het bezoeken van een apotheek of arts. Ook mogen ze naar hun werk als thuiswerken niet mogelijk is. Sporten in de buitenlucht is toestaan maar slechts in je eentje of met je huisgenoten.

Horeca

Biergartens en restaurants, die tot nu toe open waren tot 18.00 uur, zijn gesloten. De verkoop van afhaalmaaltijden blijft mogelijk. Buurtwinkels, kappers en bouwmarkten, tot vandaag ook open, moeten eveneens dicht. Fysiotherapie mag alleen nog bij een medisch noodgeval. Voor ziekenhuizen, ouderen-, gehandicapten- en zorginstellingen geldt een bezoekverbod.

In de deelstaat Saarland, waar jongeren ook corona-party's hielden gelden de komende twee weken soortgelijke maatregelen, met dit verschil dat mensen er nog wel naar buiten mogen om te sporten (met maximaal vijf personen en minimumafstand) of om naar de kerk, moskee of synagoge te gaan. In de aangrenzende deelstaat Rijnland-Palts zijn samenkomsten van meer dan vijf personen vanaf middernacht verboden. Café's en restaurants moeten ook sluiten maar de verkoop van afhaalmaaltijden blijft toegestaan. Spa's, zonnebankcentra, rijscholen en bibliotheken moeten hier ook dicht. De controles aan de grens met Frankrijk worden verscherpt. Franse pendelaars kunnen nog naar hun werk maar mogen onderweg niet meer uitstappen.

Ook de deelstaten Hessen, Baden-Württemberg en Hamburg verbieden samenkomsten in de openbare ruimte. In Hessen bedraagt het maximum aantal personen ook vijf, in Hamburg zes en in Baden-Württemberg drie. Daarnaast zijn restaurants en cafés er ook gesloten maar mogen afhaalmaaltijden nog verkocht worden. Burgers mogen naar buiten, alleen of met hun huisgenoten. De politie gaat dit controleren en schrijft bekeuringen uit voor overtreders. De deelstaten Bremen en Nedersaksen sluiten ook alle horeca.

Merkel

Hoewel de vrijheidsbeperkende maatregelen in sommige gevallen heel ver gaan, is van een lockdown nog geen sprake. Zowel de deelstaten als de federale regering willen dit zolang mogelijk voorkomen. Bondskanselier Merkel vroeg de Duitse bevolking woensdagavond in haar toespraak op televisie om de situatie serieus te nemen, de regels en beperkingen na te leven. ,,De coronacrisis is de grootste uitdaging sinds de Duitse eenwording, nee sinds de Tweede Wereldoorlog. Alles wat mensen in gevaar kan brengen, moet worden verminderd. We moeten afstand van elkaar houden en het openbare leven zoveel mogelijk beperken.’’