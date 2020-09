Duitse douane pakt man met 500.000 euro in auto

Tegen de 44-jarige chauffeur was in een andere kwestie al een arrestatiebevel uitgevaardigd. Hij werd dan ook ter plekke aangehouden. De man leek tijdens de inspectie op 2 september steeds nerveuzer te worden, aldus een verklaring van het hoofddouanekantoor in Krefeld. De agenten doorzochten daarom zijn auto en ontdekten achterin een speciaal geprepareerde metalen doos ‘met een geheim slot’.



Ook binnen de EU moeten contante bedragen van meer dan 10.000 euro mondeling worden gemeld wanneer ambtenaren erom vragen bij het oversteken van de grens, aldus de woordvoerder. De 44-jarige man deed dit niet. De boetes zijn in dergelijke gevallen aanzienlijk, ze kunnen oplopen tot een miljoen euro.



In de regel wordt ongeveer een kwart van het niet-gemelde bedrag aan boete opgelegd en zelfs meer als het geld opzettelijk verborgen was. Het doel van de meldingsplicht is het voorkomen van illegale geldtransporten over de grens, en het witwassen van geld, de financiering van terrorisme en criminaliteit tegen te gaan.