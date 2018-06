Duitse fietsendief gaat boom te lijf om slag te slaan

Julien zette vorige week zijn dure mountainbike vast aan een forse lindeboom. Toen hij zijn 2000 euro kostende speeltje ’s anderdaags op wilde halen, was zijn verbazing groot. Een vastberaden fietsrover had zich niet eens aan het slot gewaagd. Niet alleen zijn fiets, maar ook de boom waaraan het rijwiel was vastgezet, was verdwenen.



Hij was met een zaag direct de dertien jaar oude linde te lijf gegaan, schrijft nieuwssite NHA. Een klusje dat, gezien de dikte van de loofboom, niet in enkele minuten geklaard was. De gauwdief heeft zich bij zijn criminele bezigheden ook niet laten storen door toeschouwers, ondanks het feit dat in het Kasselse centrum een drukbezocht stadsfeest gaande was.