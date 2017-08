'Duitse horrorverpleger vermoordde niet 6, maar 90 mensen'

Volgens het speciale onderzoeksteam pleegde Niels H. zijn eerste moord in februari 2000. De handelingen waarmee hij dat deed, zijn niet meer te bewijzen. ,,In 2001 deed 58 procent van alle sterfgevallen in de kliniek in Oldenburg zich voor tijdens de werktijden van H. aan wie nu 36 moorden kunnen worden toegeschreven. In enkele gevallen vergiftigde hij patiënten meermaals. Hij ontkende dat steeds in gesprekken maar dat bleek te zijn gelogen. Hij is tevens verantwoordelijk voor nog eens 48 sterfgevallen in de kliniek in Delmenhorst. In 2003 stierven daar 177 patiënten, in 2004 waren dat er 170. Voor zes vroegere gevallen is H. reeds veroordeeld. Hij verklaarde alleen patiënten geïnjecteerd te hebben van wie de gezondheidstoestand al kritiek was maar ook dat is twijfelachtig', aldus onderzoeksleider Schmidt.