Duitse journaliste die zich insmeerde met modder moet voortaan achter de schermen werken

De journaliste maakte eind juli een reportage in het zwaar getroffen Bad Münstereifel in deelstaat Noordrijn-Westfalen. Susanne Ohlen had het in haar verslag over het leed van de lokale bevolking en riep het publiek op ook een handje te helpen na de rampspoed. Iemand filmde echter hoe de journaliste zichzelf met modder besmeurde voor ze op de buis kwam.



De beelden kwamen terecht op YouTube en sociale media. De video liet zien hoe Ohlen zich in het bijzijn van collega’s bukte, haar handen in de modder dompelde en zichzelf met het stinkende goedje insmeerde. Nadat de video aan het licht was gekomen, stuurde de Duitse zender RTL de journaliste met verlof.



Ohlen die sinds 2008 bij de zender aan de slag is, verontschuldigde zich enkele dagen later via een bericht op Instagram: ,,Ik heb een ernstige fout gemaakt in het rampgebied (...) Nadat ik de vorige dagen in de getroffen regio had geholpen, heb ik nadien - zonder overleg - modder op mijn kleren gesmeerd. Dat had niet mogen gebeuren.”