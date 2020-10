Duitse justitie herziet visie op dodelijke snelwegrace, twee verdachten vrijgelaten

Daardoor bestaat er geen vluchtgevaar meer en zijn de twee sportwagenbestuurders gisteravond vrijgelaten, bevestigde het Openbaar Ministerie (OM) in Frankfurt tegenover de openbare omroep van de deelstaat Hessen. Of dit betekent dat er geen sprake was van een straatrace of dat het geen illegale racepartij was, is niet bekend.

Aanleiding voor de vrijlating is volgens het OM de beoordeling van een deskundige. Daardoor zijn de eerdere aannames over het verloop van het ongeval gecorrigeerd. De beoordeling is onder andere gebaseerd op een getuigenvideo, luidt het.

De twee verdachten zijn een 26-jarige Porsche-bestuurder uit de regio Aken en een 29-jarige Lamborghini-rijder uit Frankfurt. Ze raceten vorige week zaterdag met hun wagens over snelweg A66 tussen Frankfurt en Wiesbaden, vergezeld door een tweede Lamborghini. Ter hoogte van Hofheim am Taunus ging het omstreeks 13.45 uur vreselijk mis. De 29-jarige Lamborghini-rijder verloor bij een snelheid van 200 kilometer per uur volgens de politie de controle over het stuur, knalde tegen de vangrail, slipte en raakte daarna een Opel en Skoda. Zowel laatstgenoemde wagen als de Lamborghini vlogen in brand. De Skoda-bestuurster overleefde het niet, de 29-jarige Frankfurter en de 55-jarige Opel-rijder raakten slechts lichtgewond.

Derde verdachte

De 29-jarige Lamborghini-rijder, volgens Bild een Duitse influencer met ruim een miljoen volgers op Instagram, werd na het drama gearresteerd. De Porsche-bestuurder meldde zich later uit eigen beweging bij de politie en werd ook gearresteerd. De tweede Lamborghini werd later onbeheerd aangetroffen op een parkeerplaats in Hofheim en in beslag genomen. De sportwagen staat volgens de politie geregistreerd in Dubai. De bestuurder is spoorloos. Het gaat om de 34-jarige Ramsy Azakir zonder bekende woonplaats in Duitsland. Hij wordt in heel Europa gezocht.

Zowel hij als de twee medeverdachten werden beschuldigd van ‘moord uit laaghartige motieven met middelen die gevaarlijk zijn voor het publiek’. ,,Als je met zo’n hoge snelheid in zulke auto’s rijdt, heb je het risico op een dodelijke ongeval op zijn minst op de koop toe genomen’’, verklaarde hoofdofficier van justitie Nadja Niesen tegenover de Hessischer Rundfunk.

Dna-onderzoek moet uitwijzen wie het dodelijke slachtoffer is. Duitse media spreken van een 71-jarige vrouw maar de politie kan dat nog niet bevestigen.