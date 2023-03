Duitse media: ‘Zes personen saboteerden gaspijpleidingen Nord Stream, schip gehuurd door Oekraïners’

Duitse rechercheurs hebben het schip geïdentificeerd dat naar verluidt werd gebruikt bij de sabotage van de Nord Stream gaspijpleidingen in de Baltische Zee, in september vorig jaar. Dat melden de omroepen ARD, SWR en de krant Die Zeit. Het zou gaan om een jacht dat werd gehuurd door een bedrijf in Polen dat blijkbaar eigendom is van twee Oekraïners.

Volgens de speurders werd de geheime operatie uitgevoerd door een team van zes personen. Het zou gaan om vijf mannen en een vrouw. De groep bestond uit een kapitein, twee duikers, twee duikassistenten en een arts. Ze zouden de explosieven naar de plaats delict hebben vervoerd en daarna geïnstalleerd op de pijpleidingen. De nationaliteit van de daders is blijkbaar onduidelijk. De aanslagplegers gebruikten professioneel vervalste paspoorten, die onder meer zouden zijn gebruikt om het jacht te huren.

Het aanslagcommando zou volgens de rechercheurs op 6 september 2022 zijn vertrokken vanuit de havenstad Rostock in het noordoosten van Duitsland. Het materiaal voor de geheime operatie was daarvoor al met een bestelwagen naar de haven vervoerd, luidt het. De speurders wisten het jacht de volgende dag te lokaliseren in de haven van Wieck auf dem Darß en later op het Deense eiland Christiansø ten noordoosten van Bornholm. Het jacht werd vervolgens ongereinigd ingeleverd bij de eigenaars. Op de tafel in de kajuit vonden de rechercheurs sporen van explosieven.

Pro-Oekraïense groep

Een westerse geheime dienst zou in de herfst, niet lang na de sabotage, een Europese partnerdienst hebben getipt dat een Oekraïens commando verantwoordelijk zou kunnen zijn voor de aanslagen. Daarna zouden er volgens de Duitse media verdere aanwijzingen van inlichtingendiensten zijn gekomen dat een pro-Oekraïense groep achter de sabotage zou kunnen zitten.

Dat laatste meldde The New York Times (NYT) eerder vandaag op basis van informatie die door Amerikaanse inlichtingendiensten is ingezien. In het artikel, dat zeer voorzichtig blijft, geeft de krant geen details over de informatie noch over de identiteit van deze ‘pro-Oekraïense groep’. Volgens Amerikaanse functionarissen zijn er geen aanwijzingen dat de Oekraïense president Volodimir Zelenski betrokken was bij de sabotage.

De verzamelde informatie suggereert volgens de NYT dat de verantwoordelijken achter de sabotage ‘tegenstanders van de Russische president Vladimir Poetin’ waren, waarschijnlijk Oekraïense of Russische staatsburgers.

Quote Oekraïne heeft niets te maken met de aanvallen op de gaspijplei­din­gen en beschikt ook niet over informatie over vermeende pro-Oekraïense sabotage­groe­pen Presidentieel adviseur Mykhailo Podolyak

Volgens presidentieel adviseur Mykhailo Podolyak heeft Oekraïne ‘niets’ te maken met de aanvallen op de gaspijpleidingen en beschikt het evenmin over informatie over vermeende pro-Oekraïense sabotagegroepen. ,,De Oekraïense geheime diensten houden zich uitsluitend bezig met de oorlog tegen Rusland en het is onwaarschijnlijk dat operaties op de bodem van de Oostzee de operationele situatie in de oorlog significant zullen beïnvloeden’', zei hij in een reactie tegen de Duitse Bild Zeitung.

Valse vlag

Ook al zijn er aanwijzingen die naar Oekraïne leiden, de Duitse rechercheurs hebben tot nu toe niet kunnen achterhalen wie de opdracht gaf voor de sabotage. In internationale veiligheidskringen wordt een ​​operatie ‘onder valse vlag’ niet uitgesloten. Dit betekent dat er met opzet sporen zouden kunnen zijn achtergelaten die naar Oekraïne wijzen als de boosdoener. De onderzoekers hebben blijkbaar geen bewijs gevonden dat een dergelijk scenario bevestigt.

De Duitse media spraken voor hun onderzoek naar eigen zeggen met bronnen in verschillende landen.

Betrokken landen

Op 26 september 2022 werden drie van de vier strengen van de Nord Stream 1 en 2 pijpleidingen op de bodem van de Oostzee verwoest door explosies. Veiligheidsautoriteiten in Duitsland, Denemarken, Zweden, Nederland en de VS waren betrokken bij het onderzoek naar de vernieling van de pijpleidingen.

De Duitse bondskanselier Scholz liet dinsdagmiddag weten dat Duitse regering kennis had genomen van het artikel van de NYT en dat Duitsland, Denemarken en Zweden de VN-Veiligheidsraad een paar dagen geleden informeerden dat het onderzoek naar de sabotage voortduurt en dat er nog geen resultaten zijn.

Volgens de Russische vertegenwoordiging bij de Verenigde Naties rechtvaardigt het artikel in de NYT ‘zoveel te meer’ een onafhankelijk onderzoek naar de sabotage. Rusland wil eind deze maand een verzoek voor een internationaal onderzoek indienen bij de VN.