Duitse milieuminister wil afschieten van wolven makkelijker maken

Het kabinet verdedigde vandaag een wetsvoorstel van milieuminister Svenja Schulze dat wolven ook gedood mogen worden terwijl niet duidelijk is welk dier verantwoordelijk is voor een aanval op een schaapskudde. Het afschieten van dieren kan dan net zo lang doorgaan tot er geen aanvallen meer plaatsvinden, zelfs als dat betekent dat de hele roedel wordt gedood.



Landbouwminister Julia Klöckner wil het liefst nog verdergaande maatregelen nemen. De wolvenstand moet volgens haar actief worden begrensd. In bepaalde gebieden mogen van haar alleen onder strenge controle beperkte aantallen dieren rondlopen. Afschot mag plaatsvinden ook als wolven geen vee aanvallen.



De overkoepelende organisatie van natuurbeschermingsbonden (Nabu) vraagt zich af of de regering opnieuw de uitroeiing van wolven in Duitsland wenst. De willekeurige vernietiging van structuren binnen bestaande roedels zou alleen maar kunnen leiden tot meer aanvallen op weidedieren, waarschuwen ze.