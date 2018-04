Duitse miljardair vermist in Zwitserse Alpen

Laatste signaal

Het signaal van zijn mobiele telefoon werd voor het laatst gepeild om 08.33 uur aan de voet van de Kleine Matterhorn. ,,Ofwel werd het onderbroken of de accu was leeg", verklaarde het hoofd van de reddingsbrigade tegenover het Zwitserse persbureau ATS.



Volgens de politie in Zermatt werd zondag een grootscheepse zoekactie gestart nadat personen uit Haubs omgeving hadden gemeld dat hij niet was teruggekeerd van zijn training. Slecht weer bemoeilijkt de zoekactie. Reddingshelikopters uitgerust met infraroodcamera's ondervinden problemen bij het afzoeken van het gebied vanuit de lucht. Ervaren hulpverleners hebben de skiliften in het gebied genomen en zoeken te voet de spleten af naar sporen van de Duitse miljardair.



Het onderzoeksgebied beslaat 240 vierkante kilometer van met sneeuw bedekt terrein of gletsjers, aldus de politie. Volgens haar verbetert het weer de komende dagen en is er nog steeds hoop de vermiste levend terug te vinden 'mits hij op die hoogte een veilig heenkomen heeft gevonden'.