Duitse MIVD onderzoekt nieuwe verdenkingen van extremisme binnen elite-eenheid leger

De nieuwe gevallen betreffen een officier en een onderofficier. De eerste, een sergeant-majoor, zou tijdens een training naast de Duitse driekleur ook de omstreden Rijksvlag hebben gehesen, dan wel niet hebben ingegrepen toen die werd gehesen. De rood-witte vlag is omstreden vanwege de link met het naziregime. Daarnaast wordt een luitenant verdacht van het verspreiden van een ‘klein aantal’ beelden met een extreemrechtse achtergrond via WhatsApp.

De gevallen dateren al uit 2015 en 2014, maar zijn pas deze maand gemeld. Onderzoek moet uitwijzen of beide zaken ernstig genoeg zijn voor strafrechtelijke vervolging , melden persbureau's AFP en DPA na berichtgeving van het Duitse dagblad Bild.

Vlaggendecreet

Extreemrechtse groeperingen in Duitsland gebruiken de Rijksvlag en Rijksoorlogsvlag - die het Duitse keizerrijk verheerlijkt - steeds vaker als symbool en vervanging voor de verboden hakenkruisvlag. Daarom dienden de federale en deelstaatministers van Binnenlandse Zaken in juni van dit jaar een modeldecreet in om uniform op te treden tegen het publiekelijk tonen van deze vlaggen.

Op basis van het decreet kunnen politie en andere handhavende instanties in de toekomst administratieve procedures wegens overtredingen starten, als de vlaggen bijvoorbeeld worden gehesen op een plaats of datum met historisch symbolische waarde of als extreemrechtse leuzen worden gezongen.

Wapenarsenaal

Het KSK raakte al meerdere keren in opspraak vanwege extreemrechtse incidenten. Zo werd in mei vorig jaar in de deelstaat Saksen een grote hoeveelheid vuurwapens, munitie en explosieven aangetroffen bij een onderofficier. De Duitse militaire inlichtingendienst had de recherche in Saksen begin 2020 al getipt over een mogelijk wapenarsenaal in de woning van de sergeant-majoor. Die was in beeld gekomen tijdens een onderzoek naar extreemrechtse ‘elementen’ binnen de elite-eenheid. Dat onderzoekt loopt sinds 2017.

Tijdens de rechtszaak tegen de 45-jarige onderofficier werd duidelijk dat hij uit wantrouwen geen gebruik had gemaakt van een ‘amnestieregeling’ binnen het KSK. Wie gehamsterde of mogelijk gestolen munitie en springstof zou terugbrengen, hoefde volgens die regeling niet bang te zijn voor straffen. Hetzelfde gold voor patronen en springstof die na oefeningen of missies waren achtergehouden en thuis illegaal opgeslagen. De KSK-commandant kwam daarna onder vuur te liggen, omdat hij de regeling had gelanceerd.

Reorganisatie

Voor het teruggeven van ‘veiligheidsgevoelig materiaal’ wilde de KSK-top de korpsleden de tijd geven tot oktober 2020. De achtergrond van de buitengewone en mogelijk strafbare regeling zouden tekorten in de munitievoorraden van meerdere eenheden zijn geweest. Daardoor zag de korpsleiding zich opgezadeld met een probleem waarvoor ze geen verklaring zou kunnen geven tijdens de grondige reorganisatie van het korps.

Die reorganisatie kwam er vorig jaar, nadat uit onderzoek van de Duitse militaire inlichtingendienst was gebleken dat in het korps leden zaten met een extreemrechts gedachtegoed. Het onderzoek volgde op een reeks incidenten waarbij commando’s in opspraak waren geraakt, bijvoorbeeld door het brengen van de verboden Hitlergroet en andere uitingen van neonazisme. De reorganisatie ging gepaard met de opheffing van een eenheid.

Veroordelingen

Het aantal Duitse soldaten dat wordt verdacht van rechts-extremisme steeg de afgelopen jaren flink. De militaire inlichtingendienst voerde een onderzoek tegen ongeveer 550 militairen van het Duitse leger. Alleen al in 2019 kwamen er 369 gevallen bij, zo maakte Christof Gramm van de MAD (Militärische Abschirmdienst) eind januari 2020 bekend. Veertien verdachten werden veroordeeld wegens extremisme, onder hen acht rechts-extremisten. Veertig committeerden zich niet aan naleving van de grondwet. Bij het KSK-elitekorps zijn bijna vijf keer zoveel probleemgevallen als bij de rest van het Duitse leger, aldus de MAD-chef in een interview met de Duitse zondagskrant Welt Am Sonntag.

