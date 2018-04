Duitse ondernemer bouwt 'Supertankstation' voor Nederlandse tanktoeristen

Terreurver­dach­te Abdeslam hangt twintig jaar cel boven zijn hoofd

8:10 De rechtbank in Brussel doet vandaag uitspraak in het proces tegen terreurverdachte Salah Abdeslam over een schietpartij in de Brusselse gemeente Vorst in maart 2016. Abdeslam (28) geldt als de enige overlevende terrorist van de aanslagen in Parijs, waarbij in november 2015 130 doden vielen. Zijn bomgordel zou niet zijn afgegaan. De in Brussel opgegroeide Fransman vluchtte naar België en dook onder.