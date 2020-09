Duitse oud-international ‘bekent’ verspreiding kinderporno

Volgens de WDR bekende Metzelder kinderporno te hebben verspreid. De omroep baseert zich op de schriftelijke uitspraak van een administratieve rechter in Düsseldorf. Die wees vandaag de eis van Metzelders advocaten af om een persbericht met details over de beschuldigingen te laten verwijderen van de website van de rechtbank in diezelfde stad. In de 13 pagina's tellende uitspraak wordt volgens de omroep meermaals verwezen naar ‘een bekentenis’, die is afgelegd tijdens het verhoor door de politie of het Openbaar Ministerie (OM).

De advocaten van de oud-international willen volgens de WDR niet reageren, het OM evenmin. Laatstgenoemde maakte op 4 september bekend dat het ‘een oud-international’ - een naam werd niet genoemd - aanklaagt wegens bezit en verspreiding van kinderporno. Volgens Duitse media gaat het om Metzelder.

Hij zou tussen 9 juli en 1 september 2019 via WhatsApp kinderporno hebben verstuurd naar drie vrouwen. Eentje ontving tien foto’s, de tweede zestien foto’s en twee video’s en nummer drie kreeg één kinderpornofoto. Daarnaast zijn volgens het OM 297 kinderpornobestanden gevonden op het mobieltje van de beschuldigde.

In de val

De eerste vrouw, een inmiddels ex-vriendin van Metzelder uit Hamburg, verklaarde hem in de val te hebben gelokt. Ze speelde de beelden door aan een vriendin, die ze ook weer doorstuurde naar een vriendin, én aan Bild. Het boulevardblad bracht de politie op de hoogte, die eind vorig jaar een onderzoek opende tegen Metzelder.

De herkomst van de kinderpornobestanden is nog onduidelijk, wat er op de beelden te zien is ook. Metzelder toonde zich volgens Bild ‘zeer meewerkend’ tijdens het onderzoek en gaf vrijwillig de code van zijn mobieltje.

Publicatieverbod

De advocaten van Metzelder doen er volgens Duitse media alles aan om informatie over het onderzoek tegen hun cliënt geheim te houden. Weekblad Focus meldde dat ze al zo’n 150 tot 200 ‘onwettelijke’ publicaties over hem lieten verbieden via de rechter. Dit wegens schending van de persoonlijke rechten van de prominente Duitser. Het algemeen belang staat volgens hen niet in verhouding tot de ernst van de feiten, volgens hen geen misdrijf maar ‘slechts’ een overtreding. Met de publicatieverboden wilden ze tevens voorkomen dat hij al veroordeeld zou worden in de media terwijl er slechts sprake was van verdenkingen.

Voldoende aanwijzingen

De rechtbank in Düsseldorf moet nu onderzoeken of de aanklacht tegen de oud-international voldoende aanwijzingen voor een strafbaar feit bevat en of het tot een rechtszaak komt. De straf voor het bezit van kinderporno varieert van een geldboete tot maximaal drie jaar cel.

Metzelder, vader van een 10-jarige dochter, werd na zijn actieve carrière bij Borussia Dortmund, Real Madrid en Schalke 04 voetbalanalist voor Sky en ARD. Ook begon hij met een collega een pr-bureau, richtte een stichting op voor kansarme jongeren en werd ambassadeur voor een vereniging tegen kinderprostitutie. Hij begon vorig jaar een trainersopleiding en coacht een A-jeugdteam bij zijn thuisclub TuS Haltern. Al zijn werkzaamheden zijn voorlopig opgeschort.

