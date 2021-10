Duitse politie beëindigt extreem-rechtse grenspatrouille: bajonet en machete in beslag genomen

Het groepje burgerwachten had gevolg gegeven aan een oproep van de Derde Weg, een uiterst rechtse partij die banden zou hebben met neonazistische groeperingen, om illegale grensoverschrijdingen nabij de stad Guben aan de Duits-Poolse grens te stoppen.

De politie nam de wapens van de burgerwachten in beslag en liet ze in de nacht van zaterdag op zondag uit de regio rond Guben vertrekken. Een deel van de verdachten was vanuit andere delen van Duitsland naar de Poolse grens gereisd.