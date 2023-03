Duitse politie beëindigt gijzeling in apotheek: Verdachte vast, gijzelaars ongedeerd

Leden van het SEK (Spezialeinsatzkommando) bestormden de apotheek omstreeks 21.10 uur. Daarbij waren volgens plaatselijke media enkele harde knallen te horen. Een mannelijke verdachte is aangehouden en het winkelpand werd daarna doorzocht, meldden politie en justitie omstreeks 21.30 uur in een gezamenlijk persbericht.

Hoeveel personen de verdachte gijzelde, is nog niet bekendgemaakt. Plaatselijke media berichtten eerder vanavond over vermoedelijk twee gijzelaars. In ruil voor hun vrijheid werd een eencijferig miljoenenbedrag aan losgeld geëist, meldde de Stuttgarter Nachrichten .

Evenementen

De gijzeling, die omstreeks 16.30 uur begon, vond plaats in de Congres-apotheek in de binnenstad, gelegen naast het congrescentrum. Buurtbewoners verklaarden aan het begin van de avond schoten te hebben gehoord. Door de grootschalige politieoperatie en de veiligheidsperimeter waren het nabijgelegen concertgebouw en de Schwarzwaldhalle niet bereikbaar. Daardoor konden er geen bezoekers naar twee voorstellingen, meldde de politie op Twitter. Ze vroeg mensen het gebied te mijden.

Een van de evenementen was een Masterconcert waar naar verwachting duizenden mensen op af zouden komen, het andere een show van de Duitse hondentrainer, moderator en auteur Martin Rütter. Dat verklaarde een woordvoerder van het Karslruher Beurs- en Congrescentrum aan de Südwestrundfunk. Rütter riep bezoekers op sociale media op niet naar zijn voorstelling ‘Hij wil gewoon spelen’ te komen. ,,Het evenement is zojuist afgelast omdat er hemelsbreed 100 meter verderop een gewapende gijzeling aan de gang is in een apotheek. Kom alsjeblieft niet naar de hal, want de wijde omgeving is afgezet”, lichtte hij buiten de evenementenhal toe.