Duitse politie pakt meisje (15) op dat 3-jarig halfbroertje doodstak

Het incident vond plaats in een appartementencomplex. De moeder van de kinderen ontdekte haar dode zoontje toen ze thuiskwam van haar werk, melden Duitse media.

Of er meer personen in de woning aanwezig waren is niet bekend. Het meisje vluchtte na het incident en is spoorloos. De politie verspreidde een foto van de tiener, inclusief haar naam en signalement. De achtergrond van de steekpartij is nog onduidelijk.