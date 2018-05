'Duitse politie schiet messentrekker dood in trein'

Het lijkt erop dat de 22-jarige agente toevallig in de trein zat toen de man iets voor 19.00 uur een andere mannelijke passagier aanviel. Toen hij ook haar verwondde, trok ze haar dienstwapen en schoot ze hem dood.



Het incident gebeurde in een trein die uit Keulen kwam en net was aangekomen op het station van Flensburg. Het voertuig werd direct ontruimd en de omgeving van het station afgezet, schrijft het Flensburger Tageblatt. De lokale politie bevestigt dat er bij het steekincident twee gewonden en een dode zijn gevallen, maar zegt niet of de dader het leven heeft gelaten.



Het motief van de dader is niet duidelijk. Het is ook onbekend of de neergestoken passagier in levensgevaar verkeert.