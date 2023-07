Duitse politie tegen bezoekers opvolger Love Parade: ‘Houd alsjeblieft je kleren aan’

Bijna achtdui­zend mensen geëvacu­eerd wegens WO2-bom in Berlijn

Zo’n 7.800 mensen zijn woensdag in Berlijn geëvacueerd nadat een bom uit de Tweede Wereldoorlog was gevonden in het oosten van de stad. Tijdelijk moesten zij naar een veiligere plek tot het explosief gecontroleerd tot ontploffing gebracht kon worden. Dat duurde volgens de politie langer dan verwacht doordat sommige mensen die slecht ter been zijn meer tijd nodig hadden.