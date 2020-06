Duitse politie: verdachte zaak Maddie mogelijk ook betrokken bij verdwijning René (6)

De politie in Duitsland onderzoekt of de nieuwe verdachte in de zaak Maddie McCann ook betrokken is bij de verdwijning van een 6-jarige Duitse jongen in de Portugese Algarve uit 1996. Daarmee komt het aantal extra verdwijningen waarmee de 43-jarige Christian Brückner in verband gebracht wordt op drie.

Ongeveer 20 jaar geleden was het dat de vader van de kleine René Hasee de politie aan de lijn had, maar gisteren ging opeens weer de telefoon.

21 juni 1996. René Hasee (6) uit het Duitse Elsdorf – een gemeente tussen Aken en Keulen, op zo’n 30 kilometer over de grens bij Heerlen – is met zijn moeder en haar nieuwe partner op vakantie in Aljezur in de Portugese Algarve. Het gezin maakt een wandeling op het strand en de kleine, blonde jongen loopt voor zijn familie uit. Plots ziet zijn moeder hem nergens meer. Later worden zijn kleertjes teruggevonden op het strand. Van het kind geen spoor.

Verdronken

Er volgt een onderzoek en dat leidt tot de conclusie dat de jongen de zee ingelopen is en verdronken is. Zijn ouders leggen zich erbij neer dat het om een tragisch ongeluk gaat.



5 juni 2020. De telefoon gaat bij de vader van de kleine René, Andreas Hasee. Het is een inspecteur van de Bundeskriminalamt (BKA), de Duitse federale recherche. En hij heeft nieuws. De politie heeft het onderzoek naar de verdwijning van René heropend, nadat er een nieuwe verdachte is gevonden in de zaak van de Britse Maddie McCann, de 43-jarige Christian Brückner.

Volledig scherm De 43-jarige Christian Brückner. Rechts Maddie McCann. © Bild

Er zijn dan ook aanwijzingen die een verband tussen de twee zaken doen vermoeden. Het resort waar de kleine René verbleef, ligt op amper 40 kilometer van de plaats waar Maddie elf jaar later verdween, op 3 mei 2007. Zij verbleef met haar ouders in een appartementencomplex in Praia da Luz. En verdachte Christian Brückner woonde tussen 1995 en 2007 in de Algarve.

Andreas Hasee verzoende zich met het idee dat zijn zoon verdronk, maar bleef er ook altijd vragen bij hebben. ,,René was een heel voorzichtig kind”, vertelt hij aan de lokale Duitse krant Kölner Stadt-Anzeiger. ,,Hij zou niet zomaar op zijn eentje de Atlantische Oceaan ingelopen zijn.”

Stroming

Een expert die de zaak destijds onderzocht, kwam ook tot de conclusie dat het getijde en de stroming op het moment dat René verdween, een ongeluk onwaarschijnlijk maakten.

Christian Brückner was 18 jaar toen hij naar Portugal verhuisde. Hij was toen al veroordeeld voor zedenfeiten met minderjarige kinderen en zou 19 geweest zijn toen René verdween.

Volledig scherm René toen hij verdween en op een simulatie die toont hoe hij er als jongeman moet hebben uitgezien. © RV

Folteren

Brückner zit momenteel in de cel in Duitsland voor het folteren en verkrachten van een 72-jarige Amerikaanse vrouw. Ook die feiten gebeurden in de Algarve, twee jaar voor de verdwijning van Maddie. Brückner drong de vakantievilla van de vrouw binnen en filmde de hele aanval. Vorig jaar kreeg hij zeven jaar cel, nadat zijn DNA gevonden was in het huis van het slachtoffer.

Het Duitse magazine Der Spiegel onthulde afgelopen week ook dat Brückner in september 2013 fantaseerde over het ontvoeren en misbruiken van een kind in een chatroom. Hij zei toen dat hij ‘iets kleins wilde weggraaien en het dagenlang wilde misbruiken’. Hij maakte ook duidelijk dat hij het vooral veilig vond ‘om zich achteraf van het bewijs te ontdoen’. Hij gebruikte daarbij hetzelfde woord dat de nazi’s gebruikten om mensen op te ruimen: ‘vernichten’ of vernietigen.

Uitstap

Vrijdag werd al bekend dat de Duitse politie ook het onderzoek naar de verdwijning van de 5-jarige Inga Gehricke in 2015 opnieuw bekijkt in het licht van de nieuwe wending in het dossier Maddie McCann. Brückner zou volgens de regionale krant de Volksstimme in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt geweest zijn, toen het meisje daar op 2 mei spoorloos verdween tijdens een uitstap met haar familie. Sporen zouden indertijd naar hem gewezen hebben, maar de zaak werd nooit hard gemaakt.

Volledig scherm Inga Gehricke. © RV

Het parket van de Belgische stad Brugge onderzoekt dan weer of Brückner iets te maken heeft met de moord op de 16-jarige Duitse Carola Titze in de zomer van 1996 in De Haan. Zij was daar op vakantie met haar familie toen ze om het leven werd gebracht door een onbekende Duitse jongeman, van wie de beschrijving kan voldoen aan die van Brückner. Ook deze zaak raakte nooit opgehelderd.

De Bundeskriminalamt wil voorlopig geen commentaar geven op de heropening van het onderzoek naar René Hasee.

Volledig scherm Christian Brückner op een archiefbeeld. Rechts Carola Titze. © DR