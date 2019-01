Duitse probleemwolf mag afgemaakt worden

De Noordelijke Duitse deelstaat Schleswig-Holstein heeft toestemming gegeven om een wolf af te maken. Het dier heeft al zes schapen gedood. De wolf is een beschermd dier in Duitsland en mag alleen bij grote uitzondering worden gedood.

Sinds november zijn in het gebied acht schapen gedood door de ‘probleemwolf’. Zelfs de speciale hekken rond de schapen konden het dier niet tegenhouden. In zes gevallen kan de wolf, die de naam GW 924m draagt, met zekerheid als boosdoener worden aangewezen. Volgens het ministerie van Milieu in de deelstaat zijn er zeventien DNA-bewijzen. ,,Deze opgave is dubbel zwaar, noch mooi, noch makkelijk’’, aldus minister Jan Philipp Albrecht. Hij houdt rekening met protesten tegen het afschieten.

Wolven mogen in Duitsland alleen worden afgeschoten als ze een gevaar vormen voor de mensen of zware economische schade aanrichten. In Saksen werd begin vorig jaar een dier gedood dat twee honden had aangevallen. Nedersaksen liet in 2016 een probleemwolf afmaken die mensen te dicht naderde en een aangelijnde hond had aangevallen.