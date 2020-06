Duitse verdachte flipte tijdens gesprek over verdwijning Maddie: ‘Hou erover op, dat kind is dood!’

De Duitser die verdacht wordt van moord op de Britse Madeleine McCann (3) heeft zeven jaar na de verdwijning van de peuter bizarre en belastende uitspraken gedaan over de zaak. Dat zegt een voormalig medewerkster van de kioskhouder in Bild am Sonntag . Vrijdag werd al bekend dat Christian Brückner (43) in een chat met een vriend sprak over ontvoering en misbruik van een kind.

Brückner runde van 2012 tot 2014 een kiosk in Braunschweig. Op een dag in het laatstgenoemde jaar spraken vrienden en een medewerkster er over de verdwijning van Maddie MacCann. ,,Hij flipte volledig, wilde dat we ophielden en riep daarna: dat kind is dood en daarmee klaar! Je kunt een lijk snel laten verdwijnen. Varkens eten immers ook mensenvlees’’, verklaarde de 34-jarige Lenta Jolitz tegenover de Duitse zondagskrant.

De kioskhouder gaf leerlingen van een nabijgelegen basisschool cadeautjes als ze ’s morgens voorbij zijn zaak liepen. ,,Ze kwamen met pony's, teddybeertjes en ander speelgoed naar school. Als ik vroeg waar dat vandaan kwam, zeiden ze steevast: Christian van de kiosk gaf het ons’’, verklaarde voormalig conciërge Peter Erdmann (64) tegenover de krant.

Hij zocht er toen niets achter, maar vroeg Brückner wel of het klopte dat hij leerlingen cadeautjes gaf. ,,Daarop vertelde hij dat hij een kleine doos vol speelgoed in zijn kiosk had staan.’’ De oud-conciërge bezocht de toenmalige kioskhouder herhaaldelijk. ,,Hij was altijd vriendelijk.’’

Mishandeling en wurgpogingen

Een voormalige vriendin van Brückner zegt herhaaldelijk door hem te zijn mishandeld waarbij hij haar ook probeerde te wurgen. Een buurman die de kersverse kioskhouder in 2012 onderdak bood, bevestigt het verhaal. Het ging volgens hem om een klein, blond minderjarig meisje van ongeveer 17 jaar oud dat er slecht uitzag. ,,Ze vertelde me dat Christian haar had geslagen en ik zag daarna de wurgvlekken in haar hals.’’

Brückner zou volgens de buurman minderjarige kinderen van negen jaar en ouder voor hem hebben laten werken in de kiosk en zou zijn twee honden in de zaak hebben laten verhongeren, terwijl hij zes weken vakantie vierde in Portugal.

Moeilijke jeugd

Christian Brückner had een moeilijke jeugd, meldt Bild op basis van eigen onderzoek. Hij groeide op in een kindertehuis in Würzburg, een stad in het noordwesten van de deelstaat Beieren. Later kwam hij naar verluidt terecht bij kinderloze pleegouders die handtastelijk waren en daardoor de voogdij verloren. Christian belandde daarna weer in een kindertehuis.

Als scholier pleegde hij zijn eerste strafbare feiten. ,,Hij brak in bij sporthallen, forceerde sigarettenautomaten’’, verklaarde een oud-klasgenoot. Na verloop van tijd kwamen er volgens de krant steeds meer strafbare feiten bij met meerdere veroordelingen en een strafblad als gevolg.

Veroordelingen

Christian Brückner werd in 1994 in Würzburg (Beieren) als minderjarige voor het eerst veroordeeld wegens seksueel misbruik van een kind. Hij was toen 17 jaar oud. In oktober 2011 veroordeelde een rechtbank in Niebüll (Noord-Friesland) hem tot een jaar en negen maanden cel wegens tienvoudige handel in verdovende middelen, maar die straf zat hij niet uit. In 2016 volgde een tweede veroordeling wegens kindermisbruik en bezit van kinderporno. Daarvoor kreeg hij een gevangenisstraf van een jaar en drie maanden. Die straf zat hij pas uit na zijn uitlevering door Portugal aan Duitsland op 22 juni 2017.

Op 31 augustus 2018 kwam de (inmiddels) veertiger weer vrij. Daarna ging een proeftijd van vijf jaar in, waarbij hij zich minstens een keer per maand persoonlijk moest melden bij een reclasseringsambtenaar. In plaats daarvan zou Brückner via Nederland naar Italië zijn gereisd. Daar werd hij eind 2018 gearresteerd nadat het Openbaar Ministerie in Flensburg een Europees arrestatiebevel tegen hem had uitgevaardigd. Dit vanwege de nog openstaande straf in de drugszaak, zo blijkt uit onderzoek van de Süddeutsche Zeitung en de omroepen NDR en WDR.

Een rechtbank in Braunschweig, de stad waar Brückner tot zijn vertrek naar het buitenland ingeschreven stond, veroordeelde hem in december vorig jaar tot zeven jaar cel. Dit wegens ernstige verkrachting met roofzuchtige chantage van een 72-jarige Amerikaanse vrouw, in september 2005 omstreeks 22.30 uur in haar woning in Praia da Luz. In het Portugese vakantieoord verdween anderhalf jaar later de blonde, tengere Madeleine McCann.

Chatbericht

Der Spiegel meldde vrijdag dat Brückner in september 2013 - ruim zes jaar na de verdwijning van Maddie McCann - in een chat met een vriend schreef dat hij ‘iets kleins wilde vangen en dagenlang gebruiken’. Dat bleek volgens het Duitse weekblad uit onderzoeksdocumenten die het kon inzien.

Enig gevaar voor zijn onthulling was er volgens Brückner niet. ,,Ach, als de bewijzen daarna worden vernietigd’’, antwoordde hij de vriend desgevraagd.

Andere verdwijningszaken

Vanwege de verdenkingen aan het adres van Christian Brückner - er zijn aanwijzingen maar nog geen redelijk vermoeden van schuld - onderzoekt het Openbaar Ministerie in Stendhal (Saksen-Anhalt) of de verdachte iets te maken zou kunnen hebben met de verdwijning van de 5-jarige Inga uit Schönebeck. Zij verdween op 2 mei 2015.