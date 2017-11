Duitse verpleger zou zeker 106 mensen gedood hebben

Een verpleger die een levenslange gevangenisstraf uitzit voor de moord op zes patiënten, zou wel eens een van de ergste seriemoordenaars uit de naoorlogse geschiedenis van Duitsland kunnen zijn. Nadat Niels Högel (40) tijdens zijn proces enkele verdachte uitspraken had gedaan, besloten de onderzoekers om nog wat verder te spitten in zijn dossier. Niets had hen kunnen voorbereiden op wat ze zouden vinden.

De feiten speelden zich af tussen 2000 en 2005 in twee ziekenhuizen in het noorden van Duitsland: in Delmenhorst bij Bremen en in Oldenburg. Högel diende zwaar zieke patiënten op de afdeling intensieve zorgen grote doses medicijnen toe om een hartstilstand uit te lokken, zodat hij hen kon reanimeren. Hij bekende dat hem dat een fijn gevoel gaf en dat hij zo indruk wilde maken op zijn collega’s, die hem dan als held zouden zien. Maar heel wat van zijn slachtoffers overleefden het niet.

Betrapt

Uiteindelijk werd hij betrapt door een collega, die hem medicijnen zag toedienen. Er volgden een onderzoek en twee processen, waarbij hij opschepte over wat hij had gedaan en dat hij 'een van de grootste seriemoordenaars' was. Hij werd tot levenslang veroordeeld voor zes moorden, maar de onderzoekers waren geïntrigeerd door wat hij hen allemaal had verteld en besloten het onderzoek verder te zetten. En dat bleek de juiste beslissing.

Er werden meer dan 130 patiënten opgegraven die hij had 'verzorgd' en alle overlijdens die hadden plaatsgevonden op de plaatsen waar hij had gewerkt, werden tegen het licht gehouden. Nadat de onderzoekers afgelopen zomer lieten weten dat ze Högel verantwoordelijk achtten voor 90 doden, zou dat aantal intussen gestegen zijn tot 106. Dat hebben de politie en het Openbaar Ministerie nu verklaard na het afronden van een nieuwe toxicologisch onderzoek.

Gecremeerd

Vermoed wordt dat het aantal slachtoffers zelfs nog hoger ligt. Omdat er ook patiënten werden gecremeerd, kan op hun lichaam geen onderzoek meer worden uitgevoerd. De openbare aanklager hoopt tegen begin volgend jaar een nieuwe aanklacht tegen de moordenaar klaar te hebben.

De nabestaanden zouden volgens advocate Gaby Luebben – die de familie van ruim 70 van de patiënten van Högel vertegenwoordigt – eindelijk wat antwoorden gekregen hebben, nadat ze jaren in onzekerheid leefden over het lot van hun geliefden. ,,Ze kijken bang uit naar het proces.''

Volgens het gerechtshof zou een groot deel van de moorden overigens voorkomen kunnen zijn. Zo waren er in het Klinikom Oldenburg statistieken die aantoonden dat het aantal overlijdens en reanimaties omhoogging als Högel dienst had. Het ziekenhuis besloot de samenwerking met de man uiteindelijk stop te zetten, maar gaf hem wel een goede aanbeveling mee. Daarmee trok hij naar Delmenhorst, dat niet voor hem gewaarschuwd werd.

Ook in dat tweede ziekenhuis deden geruchten de ronde omdat er veel patiënten stierven als hij werkte. Er waren concrete aanwijzingen dat er iets niet klopte, maar daar werd niets mee gedaan. Twee voormalige dokters en het hoofd van de verpleging van de dienst waar hij werkte, zullen zich daarvoor nog moeten verantwoorden in de rechtbank voor doodslag door nalatigheid.

Gemakkelijk

De Deutsche Stiftung Patientenschutz – die de rechten van patiënten verdedigt – spreekt van een grote fout van de ziekenhuizen. Ze vindt dat het ook nog altijd te gemakkelijk is voor daders om toe te slaan in ziekenhuizen en rusthuizen. In veel van de 2.000 ziekenhuizen in Duitsland zouden de beveiligingsmechanismen sinds de gruwelijk feiten nog niet verscherpt zijn.

Dood