Duitse waarnemer weg bij schijnreferendum in Oekraïne: ‘Geen rekening gehouden met gevolgen’

Donateurs boos, advocaat van 'corona-tribunaal' zou honderddui­zen­den euro's voor zichzelf hebben gebruikt

Het is oorlog in het kamp van de Duitse coronacritici. Advocaat Reiner Fuellmich, die een volkstribunaal hield en geld inzamelde om een claim tegen de Staat in te dienen, wordt nu door voormalige sympathisanten beticht van oplichting.

24 september