Duitse ‘woud-Rambo’ die vier agenten ontwapende is 1500 manschappen te slim af

Hij lijkt van de aardbodem te zijn verdwenen. Al meer dan drie dagen proberen 1500 Duitse agenten en commando's de 'Rambo van het Zwarte Woud' op te sporen, maar zonder succes. Yves Rausch (31) ontwapende zondag vier agenten en ging er vandoor in het Zwarte Woud. ,,Hij kent de omgeving op zijn duimpje. Het bos is zijn woonkamer", verklaarde Reinhard Renter van de politie van Offenburg.

Het bos rond Oppenau, zo'n 70 km ten noorden van Freiburg bij de Franse grens, is 8,6 vierkante kilometer groot. Het terrein wordt nauwgezet uitgekamd door honderden manschappen. Speurders gaan er immers van uit dat Rausch nog in de buurt is.

,,We hebben de knowhow, de technologie en voldoende mankracht, maar het wordt een lange zoektocht. Het terrein is erg ruig”, zei Renter. Zowel agenten als speciale commando’s moeten met zware rugzakken grote hoogteverschillen overwinnen. Ze krijgen ondersteuning van speurhonden en helikopters die met warmtecamera’s zijn uitgerust, maar van Rausch ontbreekt nog ieder spoor.

De korpschef sprak ook over de ontwapening van de vier agenten die het team heel wat hoon en spot had opgeleverd. Hij nam het op voor zijn agenten en zei dat ze ‘alles goed hadden gedaan’.

Pijl en boog

Zondag troffen de agenten Rausch aan in een hut aan de rand van het bos nadat ze waren gealarmeerd door een buurtbewoner. De man zat aan een tafel en werkte eerst goed mee. Hij overhandigde zijn pijl en boog en patroonhouder. Maar toen veranderde de stemming. Toen een agent hem buiten wilde fouilleren, richtte Rausch plots een pistool op hem. ,,Ik hield er rekening mee dat hij zou schieten en dat ik in deze hut zou sterven”, zei de betrokken agent daar later over.

De agenten legden daarop hun wapens op de grond en trokken zich terug. De ‘Woud-Rambo’ pakte de wapens en wist te ontsnappen. ,,Dit is een ernstig misdrijf. Dit kan hem op vijf tot tien jaar gevangenisstraf komen te staan”, verklaarde procureur Herwig Schäfer.

Manifest

Het lijkt er op dat Rausch een soort manifest heeft achtergelaten.Volgens een woordvoerder van de politie is het echter niet zeker dat de tekst van de 31-jarige ‘Rambo van Oppenau’ is. Op twee velletjes gaat het over de toenemende technologisering van het leven en het eenvoudige leven in de bossen. Volgens Duitse media werd de tekst in een plaatselijke horecagelegenheid gevonden. Volgens de politie valt er geen politieke richting uit op te maken.

De voortvluchtige man heeft een fascinatie voor wapens en is een bekende van de politie. Hij kreeg een wapenverbod opgelegd toen hij in 2010 zijn ex-vriendin met een kruisboog had neergeschoten. Ze raakte daarbij ernstig gewond. Rausch werd toen nog berecht volgens het jeugdrecht en kwam na een korte celstraf vrij. Het is voor de politiediensten moeilijk in te schatten hoe gevaarlijk hij daadwerkelijk is en hoe het met hem mentaal is gesteld. De man heeft in ieder geval voldoende terreinkennis om de politie steeds een stap voor te blijven.

