Duitser die inreed op carnavalsstoet staat terecht voor 91 moordpogingen, motief nog onbekend

CORONACRISIS INDIA Ouders van Rajitha uit Et­ten-Leur wonen in India: ‘Als een van hen overlijdt, kunnen we er niet heen’

28 april In grote Indiase steden liggen de ziekenhuizen vol en is er een groot gebrek aan zuurstof voor de beademing van patiënten. ,,We zien het als een oorlog”, vertelt de in India geboren Rajitha Kanchenapalli uit Etten-Leur. ,,Ik heb elke dag contact met mijn familie en ik adviseer mijn ouders om het huis niet te verlaten.”