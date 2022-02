Duitser overlijdt na vergiftiging in restaurant, zeven gewonden

patygate Politie doet alsnog onderzoek naar kerstquiz­fo­to met Britse premier Johnson

De Britse premier Boris Johnson is weer in verlegenheid gebracht door een coronafeestfoto in zijn ambtswoning. Die verscheen op de website van tabloid The Mirror toen de geplaagde conservatieve leider het parlement te woord moest staan tijdens het vragenuurtje.

9 februari