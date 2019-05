Duitsland geschokt door leerling (16) die na slecht cijfer docent wilde vermoorden

Een slecht cijfer dat hij had uitgedeeld, is een leraar scheikunde in het Duitse Dortmund bijna fataal geworden. Een 16-jarige leerling beraamde tot twee keer toe een poging om Wolfgang Wittchow (51) om het leven te brengen, schrijven Duitse media . De kwestie heeft in Duitsland tot veel opschudding geleid.

De leerling van de Martin-Luther-King-Schule zou niet tevreden zijn geweest over een cijfer dat hij van zijn leraar kreeg. Uit woede zou hij een medeleerling van 17 en een kennis (18) aangespoord hebben om mee te werken aan een plan om Wittchow te vermoorden. Gedrieën lokten ze de leraar in een hinderlaag, waarbij een van de drie deed alsof hij flauwviel. Uiteindelijk werden de meegebrachte hamers niet gebruikt, mogelijk omdat de leraar onraad rook.

Na de mislukte poging bijna twee weken geleden beraamden de drie een nieuw plan, blijkt volgens de politie in Dortmund uit gesprekken die werden aangetroffen op hun mobiele telefoons. Van een tweede aanslag kwam het niet, omdat de drie jongens na een tip van een medescholier door de politie in hun kraag werden gegrepen. De twee oudste verdachten hebben inmiddels bekend. De jongste, bij wie het allemaal begon, blijft zwijgen. De drie zijn in afwachting van het politieonderzoek op vrije voeten, maar zijn door de schoolleiding wel geschorst.

Emotionele reactie

De leraar in kwestie heeft op Facebook een uitgebreide reactie gegeven op de gebeurtenissen. In een emotionele post schrijft Wolfgang Wittchow dat het goed met hem gaat. ‘Ik word gedragen door een golf van genegenheid en waardering die iedereen eens in zijn leven zou moeten ervaren’, schrijft de scheikundeleraar. ‘Niemand hoeft zich zorgen te maken dat ik de zin in mijn werk ben verloren, dat ik bang ben om naar mijn werk te gaan of wantrouwender ben geworden tegen mijn scholieren.’