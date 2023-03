Duitsland gooit zich plotseling voor Europees verbod op benzineauto

Een volledig Europees verbod op de verbrandingsmotor is voor Duitsland onbespreekbaar, zegt Christian Lindner, de Duitse minister van financiën, van de FDP (Freie Demokratische Partei). ,,Het is ons doel om ervoor te zorgen dat nieuwe auto’s met verbrandingsmotoren ook na 2035 toegelaten worden’’, vertelde Lindner donderdag tegen Duitse media.

In Brussel maar ook in Duitsland zelf leidt de stap van de FDP tot grote verbazing. Het besluit om vanaf 2035 geen nieuwe auto’s meer toe te staan schadelijke broeikasgassen uitstoten, is namelijk zo goed als genomen. De Europese Commissie kwam in juli 2021 met het voorstel, de 27 lidstaten en het Europees Parlement zijn afgelopen oktober akkoord gegaan. Ook Duitsland, met steun van de FDP. Het besluit moest alleen nog formeel worden afgehamerd. Dat stond voor komende dinsdag op de agenda. Daarvan is het nu afgevoerd: de Duitse regering moet eerst intern orde op zaken stellen en met een eensluidend standpunt komen, aldus bronnen in Brussel. De hoop is wel dat dit deze maand nog gebeurt. Zonder Duitsland is er onvoldoende steun voor de nieuwe wetgeving.

Profileren als autopartij

Na een reeks verkiezingsnederlagen, waaronder een keiharde afstraffing in Berlijn vorige maand, proberen de Duitse liberalen zich te profileren als de autopartij van Duitsland. Die herpositionering leidt tot grote ergernis bij coalitiepartner De Groenen. De partijen vliegen elkaar in de haren, terwijl de SPD van kanselier Scholz veelal zwijgzaam toekijkt en volgens critici de interne strijd laat escaleren.

Minister van Milieu Steffi Lemke, lid van De Groenen, riep Scholz op om in te grijpen en de FDP tot de orde te roepen. ,,Ik verwacht ook van de bondskanselier, met het oog op de werkgelegenheid en klimaatbescherming, dat Duitsland in Brussel niet in de weg ligt’’, zei Lemke tegen Tagesspiegel.

Het pleidooi van de FDP gaat overigens niet over alle benzine- en dieselauto’s, maar enkel en alleen over voertuigen die rijden op synthetische brandstoffen, de zogeheten e-fuels. Deze auto’s moeten over twaalf jaar nog de Duitse weg op kunnen, vindt Lindner. Maar het is vooral essentieel ‘dat technologische kennis in een exportland als Duitsland behouden blijft’, aldus de minister, die zich als pleitbezorger van de Duitse auto-industrie uitsprak.

Lindner, naast minister ook partijleider van de liberale FDP, schaart zich achter partijgenoot Volkert Wissing, de minister van verkeer die de Commissie enkele dagen eerder al verweet niet op de proppen te komen met ‘klimaatvriendelijke’ alternatieven voor diesel en benzine.

Verbazing in Brussel

In Brussel heerst verbazing. ,,Deze regels verbieden geen auto’s. Ze vereisen dat nieuwe auto’s vanaf 2035 geen uitstoot meer hebben. Alle autofabrikanten doen dat via elektrische auto’s, sommigen ook met waterstof. Maar het mag van de Commissie met elke technologie’’, zegt een Europese ambtenaar. Verder komt het Duitse bezwaar ‘heel erg laat’.

Hoewel e-fuels in Duitsland zwaar gesubsidieerd worden – een slordige 1,6 miljard euro in drie jaar tijd – zijn de synthetische brandstoffen verre van onomstreden. In veel gevallen is het onduidelijk hoeveel CO2 er ondanks de belofte klimaatneutraal te zijn vrijkomt. Daar komt ook bij dat de productie van e-fuels heel veel elektriciteit kost.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: